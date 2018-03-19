Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова

На Украине раскритиковали телеканал «Интер», который посвятил день своего эфира памяти актера Олега Табакова . Об этом сообщает «Обозреватель».

Телеканал назвал Табакова «человеком безграничного обаяния и многогранного таланта».

По данным издания, после этого в Facebook-сообществе «Бойкот российского кино» заявили, что «Интер» нарушил украинский закон «О телевидении и радиовещании», так как Табаков был внесен в список лиц, «угрожающих нацбезопасности» Украины. В группе напомнили, что Табаков поддерживал присоединение Крыма России и в 2014 году подписал соответствующее письмо.

Актер отмечал, что «украинским братьям» стоило сказать: «Простите нас, Христа ради! Мы на халяву купились», а не дискутировать о принадлежности Крыма.

Табаков называл новую украинскую власть и поддержавших ее жителей страны «в каком-то смысле убогими». Он подчеркивал, что ему «стыдно за те мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища».

В группе «Бойкот российского кино» обратились к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания с требованием «положить конец наглому нарушению закона» и принять меры в отношении «Интера».

Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. В последние месяцы он тяжело болел, осенью попал в реанимацию. Табаков почти 30 лет играл в «Современнике», в середине 80-х перешел во МХАТ, а в 2000-м возглавил МХТ имени Чехова.

Сыграл более чем в ста фильмах, в том числе в картинах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Мэри Поппинс, до свидания!».