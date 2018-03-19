Британия эксгумирует останки Патаркацишвили и других лиц

Британская полиция может эксгумировать останки Бадри Патаркацишвили и Александра Перепеличного в рамках повторного расследования дел, в которых Лондон предполагал «российский след», пишет газета Express.
Британское МВД начало повторное расследование ряда смертей на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство, что Россия категорически отрицает.
Ранее глава британского МВД Амбер Радд согласилась заново расследовать случаи 14 смертей, согласно запросу комитета по вопросам внутренних дел палаты общин британского парламента.
«МВД должно рассмотреть эксгумацию останков Бадри», — заявил знакомый бизнесмена, отметивший, что полиция не проводила токсикологическую экспертизу в связи со смертью Патаркацишвили.
Источник из окружения Перепеличного также заявил о возможной эксгумации останков, чтобы провести анализ на выявление следов отравляющих веществ.
Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в своем доме в городе Лезерхед в графстве Саррей около Лондона. Его смерть сначала рассматривалась британскими властями как подозрительная. Позднее причиной смерти 52-летнего Патаркацишвили назвали ишемическую болезнь сердца. 44-летний предприниматель Александр Перепеличный скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. В июне 2013 года полиция британского графства Саррей объявила, что не обнаружила подозрительных обстоятельств в его смерти.