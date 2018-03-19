Английское «русское дело» трещит по швам

Была такая популярная песенка — «Я уеду жить в Лондон». В караоке она до сих пор в хитах числится. Старый проверенный шлягер.

Лондон был вожделенным конечным пунктом миграции богатых россиян. Всякие там домики в Италии Испании и даже в Маями — это несерьезно. Ну а недвижимость на Кипре и в Черногории — вовсе для нищебродов. Серьезные люди оседали в Лондоне. Причем независимо от их взаимоотношений с «режымом».

Разумеется, и капиталы стекались сюда же. Да, Сейшелы и прочие офшоры в бизнес-схемах использовались, но настоящую солидность приобретали те вчерашние «новые русские» — а сегодня представители самоназначенной «новой аристократии», — что тем или иным способом легализовали деньги в Великобритании

Несколько лет назад весь мир наблюдал за судебными разбирательствами Романа Абрамовича и покойного ныне Бориса Березовского — тоже в Лондоне. Ну а где еще выяснять отношения аристократам?

Я думаю, сейчас даже никто доподлинно не скажет, сколько наших сограждан (и бывших сограждан) стали «своими» в Британии. Появился даже расхожий термин — «Лондонград», обозначающий сообщество россиян, чья «жизнь удалась». Один из отечественных телеканалов даже сериал снял под таким названием в 2015 году.

Компании и физлица Соединенного Королевства с охотой принимали деньги от лондонградцев, продавали им дома, имения, яхты, замки, футбольные команды и прочее движимое и недвижимое имущество. А лондонградцы чувствовали себя на британских землях как у Христа за пазухой — деньги пристроены, Следственный комитет не достанет, местные власти смотрят на происхождение капиталов сквозь пальцы.

Загадочные смерти? Они не слишком беспокоили «новую аристократию». Серьезными госсекретами обладало абсолютное меньшинство британских россиян. Да и бежали из России , сверкая пятками, далеко не все. Так, неприятности наметились — свалил. А у некоторых и вовсе все хорошо на родине — уважаемыми людьми являются, иногда про патриотизм рассказывают на камеру.

Британские и американские СМИ утверждали, что отравление г-на Литвиненко полонием должно было «о многом сказать» как западным обывателям, так и российским «беглецам». На самом деле, конечно, «говорящей» была другая смерть — Бориса Абрамовича Березовского, случившаяся сразу после написания покаянного письма Владимиру Путину

Да и Сергея Скрипаля охраняли британские спецслужбы — как бывший «актив» МИ-6. А поди ж ты!.. Как-то неверно жители «Лондонграда» оценили безопасность Туманного Альбиона.

И дело тут не в том, что «страшные русские siloviki» круче своих британских коллег. Дело в самом Соединенном Королевстве.

В 1998 году я был в Великобритании в деловой командировке. Все — не почти все, а все! — англичане, с которыми я беседовал в неформальной обстановке, были абсолютно уверены в том, что официальная версия гибели принцессы Дианы является ложью, что убили ее спецслужбы по прямому указанию… тут версии расходились — от мафии до царствующих Виндзоров.

Теория заговора? Все может быть. Но та изрядно теперь подзабытая история и правда выглядела странно. Пьяный вдрызг водитель и абсолютно трезвый секьюрити, пустивший его за руль? Внезапная амнезия выжившего охранника?

Тогда «Лондонград» только начинал активно расти внутри Британии. Его представители не собирались слушать простых британцев с их опасениями и тревогами. С чего бы это? В курительных комнатах с богатым убранством под бренди и сигары их новоприобретенные друзья высмеивали «теории заговора» и гарантировали российским инвесторам безопасную и комфортную гавань — «Вот теперь вы дома, мистер Иванофф».

Лондон уже в 1998-м был грязнее Хельсинки , опаснее Амстердама и намного «разнообразнее» Милана . Уже тогда!

Но жителей «Лондонграда» (не Лондона, конечно) это не беспокоило. Куда больше они злились на то, что их «благословенный град» могут посещать нищеброды из их «проклятой отчизны». В 1998-м (помните, кризис был?) это вообще было вызовом «новой аристократии» — приехать в Великобританию по делам фирмы. Нет, не нефтегазовой какой-нибудь, а на выставку по делам, как сейчас говорят, субъекта среднего бизнеса. Я был оскорблением для их очей.

Лондон уже страдал от чрезмерного притока мигрантов, в городе формировались целые районы, живущие не по законам Великобритании, а по шариату, и полиция туда попросту не заглядывала. До поры до времени это не касалось роскошных пригородов, рафинированного центра и сияющего Сити.

Но то 1998-й! Спустя двадцать лет столица Великобритании значительно продвинулась по пути «социального прогресса». Теперь там полный либеральный порядок, политкорректный и «разнообразный».

Когда в самом центре Лондона произошел двойной теракт под стенами Вестминтера, ответственность за который взяло на себя ИГИЛ*, первый мэр-мусульманин «великого города» Садик Хан заявил: «Что ж, это судьба любого мегаполиса!».

За это на него с критикой обрушились все британские, европейские и американские правые. И всех их обвинили в расизме. И я что-то не слышал критики в адрес Хана со стороны наших официальных лиц. Не говоря уже о «наших» в Лондоне!

Между тем, Британия становится все более опасным местом для жизни. В нескольких городах вскрыты сети секс-торговли несовершеннолетними девочками — в возрасте от девяти лет. Происходит это давно. Некоторые журналисты и следователи относят зарождение сети аж к 1980-м.

Деятельность педофилов и секс-торговцев старательно покрывалась политиками и полицейскими. Если бы в свое время Руперт Мёрдок не прикупил Sky News , а Стивен Бэннон не организовал британский филиал портала Breitbart, никто, возможно, так и не узнал бы о том, что пакистанско-бангладешская преступная сеть, действовавшая в Соединенном Королевстве, целенаправленно охотилась за белыми девочками в возрасте от 9 до 16 лет, перепродавала их, подвергала множественным изнасилованиям и пыткам, убивала жертв и запросто откупалась от правоохранительных органов и мэрий.

И каждый раз речь шла не о «грязных рабочих окраинах», а о благополучных городках, этих «выставках достижений» британского благополучия.

Сейчас у всех на слуху скандал в Телфорде. Снова сотни жертв. Снова полицейская «крыша», молчание местных и центральных властей, полное игнорирование проблемы со стороны Даунинг-Стрит и мейнстримных медиа.

Бангладеша. В эфире Sky News честный и ответственный британский мусульманин Маджид Наваз открыл жителям Соединенного Королевства страшную правду: власти не просто боялись преступников, они боялись обвинений в расизме и исламофобии, ведь 84% активных членов педофильских сетей составляли выходцы из Пакистана

Наваз объяснил это традициями, которые переселенцы привезли с собой в Британию. В странах, откуда они родом, для того, чтобы взять в жены девочку 11-13 лет, достаточно согласия родителей. Согласия самой девочки никто не спросит. А поскольку у белых британских девочек нет правоверных родителей, то и вовсе спрашивать никого не надо. Именно так трактовали шариат педофилы-мигранты.

Британские правоохранители замалчивают масштаб этой проблемы до сих пор. Многие сотрудники муниципалитетов, служащие социальных служб и журналисты лишились работы или подверглись другим притеснениям за попытку пролить свет на самое отвратительное серийное преступление Соединенного Королевства.

Ну а что же доблестная полиция «прекрасной земли»? Ее руководство распространило среди своих сотрудников меморандум, согласно которому — только подумайте! — девочки добровольно шли на множественные половые акты или «следовали советам родителей».

Каково, а?

Но, может быть, эти ужасы касаются только ненавидимых нашими «аристократами» нищебродов? Отнюдь. Журналистские расследования Sky News и Breitbart UK показали, что запросы педофилов из числа мигрантов продолжают расти. Теперь им недостаточно белых девочек из бедных семей — подавай им дочек богачей. За них они готовы платить больше.

При этом кабинет Терезы Мэй не объявляет общенациональную тревогу, не проводит спецопераций против десятков и сотен тысяч сексуальных извращенцев, нелегалов и наркобаронов, окопавшихся в Великобритании.

Правительство занято куда более «важным делом» — борьбой с ненавистной Россией. Спецслужбы Ее Величества не дремлют — они подсунули миссис Мэй версию о «весьма вероятной» причастности к покушению на экс-шпиона Сергея Скрипаля «страшного» Владимира Путина, хотя есть все основания полагать, что отравили его агенты МИ-6, причастные к международному заговору руководителей силовых ведомств против Дональда Трампа

Когда идет такая большая игра, когда на кону такие крупные ставки, безопасностью «беглецов от режима» можно пренебречь.

Английское «русское дело» трещит по швам. Теперь уже нет уверенности в том, что яд (чем бы он ни оказался в результате) прибыл в багаже дочери Скрипаля. Новая версия гласит, что токсин внедрили в систему вентиляции автомобиля бывшего шпиона.

И вот уже Борис Джонсон готов сотрудничать с Россией в расследовании «странных смертей» в Лондоне. А глава лейбористской оппозиции заявляет о причастности к делу вовсе не ГРУ , а «русской мафии». Так сегодня в Британии называют всех богатых русских.

Даунинг-Стрит собирается привести в действие положения закона о «необъясненном богатстве» (unexplained wealth). И первыми под действие этого закона попадут «лондонградцы», чьи счета и собственность запросто могут быть конфискованы в рамках борьбы… неважно с кем — с «друзьями Путина» или с «мафией». Удобно, правда?

«Главный город Земли» уже не кажется столь безопасным, как раньше, для «вырвавшихся из русского ада аристократов». Их «спасенные» капиталы под угрозой. А их дети и внуки могут стать жертвами педофильской гидры, которой отсекли отнюдь не все головы.

И это если не принимать в расчет распоясавшиеся спецслужбы, трусливую коррумпированную полицию и растущую месяц от месяца уличную преступность.

Но куда бежать из рая, ставшего вдруг токсичным?

Впрочем, это их вопрос. Нас, нищебродов, он не касается.