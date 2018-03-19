Рада не признает выборы президента в РФ

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о непризнании выборов президента России

"Депутаты от фракции «Народный фронт» зарегистрировали «Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица". Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании выборов президента России. Об этом заявили в пресс-службе украинского парламента.

При этом текст документа в настоящее время отсутствует.

В миссии наблюдателей от СНГ рассказали, что выборы в России прошли свободно, легитимно и конкурентно.