Рада не признает выборы президента в РФ

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании выборов президента России. Об этом заявили в пресс-службе украинского парламента.
"Депутаты от фракции «Народный фронт» зарегистрировали «Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".
При этом текст документа в настоящее время отсутствует.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко раскритиковал проведение президентских выборов России на территории Крыма.
В миссии наблюдателей от СНГ рассказали, что выборы в России прошли свободно, легитимно и конкурентно.