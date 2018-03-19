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В Сети разоблачили украинский фейк об «олимпиаде мемов»
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В Сети разоблачили украинский фейк об «олимпиаде мемов» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Alexander Linnyk / facebook
Издание AIN.UA рассказало историю менеджера спецпроектов Александра Линника, который сделал шуточную картинку о своей победе на «олимпиаде мемов», опубликовал ее в соцсети Facebook и собрал более 15 тысяч репостов за два дня.
AIN.UA отмечает, что только несколько пользователей усомнились в существовании подобного конкурса, в котором вдобавок приняли участие представители девяти тысяч стран.
«Это яркий пример того, почему вообще существуют фейковые новости и как они становятся такими популярными», — отмечает издание.
Свой эксперимент Линник решил провести на фоне разоблачения новости об украинском школьнике, якобы ставшем победителем олимпиады по информатике в Тегеране. Картинка с призывом поддержать «парня из сельской школы», про которого «не сообщили каналы и газеты», в Facebook набрала более 133 тысяч репостов. На фотографии был изображен школьник с украинским флагом на плечах. В итоге выяснилось, что подросток занял не первое место, а выиграл золотую медаль и в общем зачете взял 8-е место.
Линник заменил фото школьника своим снимком, олимпиаду по информатике в Тегеране «олимпиадой по мемам» в Горишних Плавнях, а также подредактировал некоторые цифры.
Он отметил, что ожидал получить в комментариях к картинке множество «ха-ха», однако интернет-пользователи поверили и начали активно репостить фейк. По словам Линника, его даже позвали в эфир одной из радиостанций, чтобы он рассказал о своей «победе». В заключение Линник посоветовал пользователям проверять информацию и не репостить «всё подряд».
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