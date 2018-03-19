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Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»
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Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

«Сам обвалится»: украинский юрист о Крымском мосте

Крымский мост «рухнет» еще до иска со стороны Украины, заявил юрист Александр Климчук местному изданию «Обозреватель». По его словам, Россия строит мост через Керченский пролив, нарушая «всевозможные нормы», в связи с чем сооружение может «само обвалиться» еще до того, как Украина начнет судебные тяжбы.
«Так этот вопрос сам по себе и разрешится», — полагает он.

Британия наказала саму себя

Газовый рынок Великобритании могут подстерегать «неожиданные ситуации» в связи с ухудшением отношений с Россией из-за дела шпиона Сергея Скрипаля. Об этом, как сообщает Times, заявил глава Альянса энергетических и коммунальных компаний Майк Фостер. По его словам, недавнее закрытие газохранилища Rough в Северном море делает страну более зависимой от импорта газа, а его покупка у России и стран Ближнего Востока, как показывают события минувшей недели, несут «риски».

«Чеченские банды» в Берлине

«Чеченские банды» — новый «игрок» на арене оргпреступности Берлина, сообщает Focus со ссылкой на полицию ФРГ. По информации издания, местные правоохранители следят за 250 этническими чеченцами, которые проживают в немецкой столице и входят в разные нелегальные группировки, в том числе те, что контролируют торговлю наркотиками. Полицейские отмечают, что эти банды отличаются цинизмом и особой жестокостью.

«Запад навел бардак на Украине»

Украинский кризис инициировал Запад, уверен журналист британского издания Telegraph. По его мнению, «бардак» на Украине навели именно западные страны, «самонадеянно» пожелав принять Украину в ЕС и НАТО. В результате переворота «коррумпированного и пророссийского» президента сменил тот, что был готов подписать соглашение о вступлении в Евросоюз, а «ответ» русскоговорящего Крыма и Востока Украины оказался «полностью предсказуем».

Грядут «годы хаоса»

Футуристы прогнозируют землянам 40-летний период «хаоса», сообщает турецкое издание Vatan. Согласно прогнозам, между 2060 и 2100 годами на планете начнется самый масштабный хаос в ее истории, так как в течение этих лет население Земли беспрецедентно вырастет, природные ресурсы истощатся, а изменившийся климат превратит жизнь в «кошмар». В связи с этим специалисты полагают, что к этому времени новыми сверхдержавами станут Россия, Канада, Исландия и скандинавские страны, так как изменение климата скажется на них благоприятно, а нынешние мировые лидеры — США, Индия и Китай — потеряют свои позиции из-за спада своих экономик, притока мигрантов и ухудшения экологии.
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