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В альянсе Меркель прокомментировали победу Путина
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В альянсе Меркель прокомментировали победу Путина на выборах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters
Германский правящий альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель призвал российского президента Владимира Путина использовать свое переизбрание для улучшения отношений с Западом, заявил агентству dpa вице-глава фракции альянса в бундестаге Йоханн Давид Вадепул (Johann David Wadephul).
"Речь идет прежде всего о прекращении продолжающихся нарушений международных правил (со стороны России)", — сказал политик, комментируя победу Путина на выборах президента РФ 18 марта.
Он добавил, что "при улучшении отношений Германия будет также готова поддержать Россию в экономической и структурной модернизации, если такое желание будет выражено".
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
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