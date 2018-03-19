В альянсе Меркель прокомментировали победу Путина

Германский правящий альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель призвал российского президента Владимира Путина использовать свое переизбрание для улучшения отношений с Западом, заявил агентству dpa вице-глава фракции альянса в бундестаге Йоханн Давид Вадепул (Johann David Wadephul).
"Речь идет прежде всего о прекращении продолжающихся нарушений международных правил (со стороны России)", — сказал политик, комментируя победу Путина на выборах президента РФ 18 марта.
Он добавил, что "при улучшении отношений Германия будет также готова поддержать Россию в экономической и структурной модернизации, если такое желание будет выражено".
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.