Додон: РФ во главе с Путиным стала символом надежды

Додон: Россия во главе с Путиным стала символом надежды

"Как президент независимой Республики Молдова, хочу сказать со всей ответственностью: сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности", — написал Додон. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и подчеркнул, что сильная Россия нужна не только россиянам. Об этом он написал в фейсбуке.

Додон также подчеркнул, что его страна заинтересована в углублении и расширении партнерства с Россией.