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Додон: РФ во главе с Путиным стала символом надежды
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Додон: Россия во главе с Путиным стала символом надежды 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и подчеркнул, что сильная Россия нужна не только россиянам. Об этом он написал в фейсбуке.
"Как президент независимой Республики Молдова, хочу сказать со всей ответственностью: сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности", — написал Додон.
Додон также подчеркнул, что его страна заинтересована в углублении и расширении партнерства с Россией.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.
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