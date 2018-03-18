Климкин предложил работу высланным из РФ британцам

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Климкин предложил высланным из России британским дипломатам работу в Киеве 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону устроить высланных из России британских дипломатов работать в Киеве. Об этом он написал в твиттере.
>> Россия высылает британских дипломатов
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", — написал он.
Ранее российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании.
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