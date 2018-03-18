Климкин предложил работу высланным из РФ британцам

Климкин предложил высланным из России британским дипломатам работу в Киеве

>> Россия высылает британских дипломатов "Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", — написал он.

Ранее российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании.