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Киевляне не смогли попасть по посольству РФ
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Киевляне не попали яйцами по посольству России и пошли домой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Громадське телебачення
В Киеве участники акции за разрыв дипотношений с Москвой разошлисьпосле неудачной попытки закидать российское посольство яйцами и зеленкой, передает «Интерфакс-Украина» в воскресенье, 18 марта.
По данным агентства, около 40 сотрудников правоохранительных органов не подпустили протестующих к зданию консульского отдела России в Киеве, установив заграждение у въезда на улицу Добровольческих батальонов.
Участники акции подожгли факелы и пытались испачкать стены посольства, но принесенные ими яйца и бутылки с зеленкой из-за большого расстояния цели не достигли. Протестующие начали расходится в 16:05 (17:05 мск), никого из них не задержали.
Ранее сообщалось, что 18 марта украинская полиция ограничила россиянам вход на избирательные участки в диппредставительствах во Львове, Одессе и Киеве. Решение было принято в связи с проведением выборов президента России в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своими территориями.
>> ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
В Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что обеспечение голосования россиян на Украине должно определятся двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом.
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