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Озвучена позиция Евросовета по «делу Скрипаля»
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Источник рассказал о позиции Евросовета по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
В проекте заявления Европейского совета, который, как ожидается, одобрят по итогам обсуждения в четверг в Брюсселе лидеры 28 стран-членов Евросоюза, говорится о высокой вероятности ответственности РФ в "деле Скрипаля", сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Европейский союз чрезвычайно серьезно относится к оценке правительства Великобритании о том, что Российская Федерация весьма вероятно несет ответственность", — процитировал текст документа собеседник агентства.
По его словам, проект заявления Евросовета содержит "решительное осуждение" применения химического оружия на территории Европы, впервые со Второй мировой войны, и призывает страны ЕС координировать действия "в свете ответов, предоставленных российскими властями".
Ожидается, что лидеры ЕС обсудят отношения с Россией за рабочим ужином в четверг.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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