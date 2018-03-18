Дело Скрипаля назвали поводом для рейдерских захватов

Директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что скандал с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери может быть связан с решением британской короны «национализировать» земли и особняки живущих в Великобритании состоятельных россиян. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По мнению Мухина, чтобы британское сообщество «правильно» восприняло эти «рейды», Лондон организовал информационную кампанию, направленную «против России и россиян в принципе».

РЕН ТВ отмечает, что в последние полгода британцы смотрят сериал «Макмафия», в котором россияне «предстают бандитами», а британские журналисты постоянно пишут о российской организованной преступности, создавая образ «вполне конкретных русских в Лондоне».

По версии телеканала, в Великобритании, попавшей в трудное финансовое положение из-за Brexit, в правовое поле входит понятие об «избирательном рейдерстве».

На прошлой неделе стало известно, что на фоне отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля к состоятельным россиянам, имеющим в Великобритании недвижимость и счета, могут применить принятый в 2017 году Закон о финансовых преступлениях (Сriminal Finance Act). Возможностью использовать этот закон для введения санкций против РФ уже интересовались депутаты Европарламента . Документ обязывает любое лицо доказывать происхождение и чистоту денег, на которые что-либо было куплено в Великобритании. В рамках закона арест автоматически накладывается на любую недвижимость и счета, а их владельцу приходится доказывать свою невиновность.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают.

Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.