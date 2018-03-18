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В Британии появилась новая версия отравления Скрипаля
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В Британии появилась новая версия отравления Скрипаля 

Рамблер 2 часа назад
Британские СМИ озвучили очередную версию отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Со ссылкой на некий источник в Национальной службе безопасности страны издание Daily Star сообщает, что отец и дочь могли быть опрысканы ядом с мини-беспилотника, парящего над ними, когда они сидели на скамейке в Солсбери.
>>Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
По словам источника, в расследовании рассматривается каждый возможный сценарий покушения. «Мы знаем, что русские экспериментировали с миниатюрными беспилотными летательными аппаратами», — сказал он, предположив, что такие дроны могли использоваться, в Сирии и на Украине.
«Беспилотник — это средство передвижения оружия. Вполне возможно, что он использовался для переноса нервного агента, чем и объясняется почти полное отсутствие доказательств», — сказал источник.
Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери. Они впали в кому от отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». По версии британской стороны, к отравлению Скрипалей причастна Россия. Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к этому преступлению.
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