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Мэй заявила о наличии у РФ мотива отравить Скрипаля
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Мэй заявила о наличии у России намерения и мотива отравить Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону рано или поздно придется или подкрепить доказательствами свои голословные обвинения в адрес Москвы по инциденту с отравлением Скрипаля, или извиниться. ЕС выразил солидарность с Британией в связи с делом Скрипаля.
На прошлой неделе Мэй заявляла, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен российским боевым нервнопаралитическим отравляющим веществом «Новичок», а Москва, скорее всего, ответственна за отравление.
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