Мэй заявила о наличии у РФ мотива отравить Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону рано или поздно придется или подкрепить доказательствами свои голословные обвинения в адрес Москвы по инциденту с отравлением Скрипаля, или извиниться. ЕС выразил солидарность с Британией в связи с делом Скрипаля.
На прошлой неделе Мэй заявляла, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен российским боевым нервнопаралитическим отравляющим веществом «Новичок», а Москва, скорее всего, ответственна за отравление.