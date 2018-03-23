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РФ и Сирия раскрыли подготовку провокаций с химоружием
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Россия и Сирия раскрыли подготовку провокаций боевиков с химоружием 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: en.wikipedia.org
Сирия совместно с РФ раскрыли подготовку нескольких провокаций боевиков с применением химического оружия, целью которых было создание повода для нанесения ударов по территории САР странами, поддерживающими оппозицию, заявил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.
"Были раскрыты несколько провокаций, готовившихся вооруженными террористическими группировками с целью подготовки к определенной операции — применению химического оружия с тем, чтобы сфабриковать эту ложь. Причина тому, во-первых, попытка повлиять на международное общественное мнение и сподвигнуть державы, поддерживающие эти группировки, на нанесение ими ударов, как это было сделано ранее в Хан-Шейхуне", — заявил посол РИА Новости.
Он напомнил, что США, бездоказательно утверждая, что оттуда была произведена атака с применением химических боеприпасов по Хан-Шейхуну, нанесли авиаудар по авиабазе Шайрат в прошлом году.
"Это были ракетные удары без каких-либо доказательств, улик, подтверждения того, кто применил химоружие" — сказал посол, подчеркнув, что химоружие в Хан-Шейхуне было применено самими боевиками, чему есть много доказательств.
"Мы совместно с российскими друзьями раскрыли эти сфабрикованные дела, подготовленные ради того, чтобы покровители (боевиков — ред.) вторглись, и для защиты тех агентов, которые воюют. Поэтому мы это раскрыли", — добавил посол.
С похожим заявлением ранее выступил начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Он сообщил на прошлой неделе, что в районе Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия. Рудской отметил, что отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии. По мнению генерал-полковника, провокации с применением химоружия в Сирии должны будут послужить поводом для нанесения США ударов по САР.
Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
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