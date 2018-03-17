Украина пожаловалась в ООН 

Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма с жалобой на Россию из-за проведения президентских выборов в Крыму. Киев считает, что это нарушает Устав ООН, сообщает «Укринформ».
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«Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины — в АР Крым и городе Севастополе», — говорится в письме, подписанном постпредом Украины при ООН Владимиром Ельченко.
Ранее в МВД Украины заявили, что не будут пускать россиян в диппредставительства для участия в президентских выборах 18 марта.