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Украина пожаловалась в ООН
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Украина пожаловалась в ООН 

Рамблер 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма с жалобой на Россию из-за проведения президентских выборов в Крыму. Киев считает, что это нарушает Устав ООН, сообщает «Укринформ».
>>Парубий подписал постановление Рады о непризнании выборов в Крыму
«Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины — в АР Крым и городе Севастополе», — говорится в письме, подписанном постпредом Украины при ООН Владимиром Ельченко.
Ранее в МВД Украины заявили, что не будут пускать россиян в диппредставительства для участия в президентских выборах 18 марта.
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