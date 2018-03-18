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Китай заявил о вмешательстве США в свою политику
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Минобороны Китая заявило о вмешательстве США в свою политику 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Китая выражает решительный протест в связи с принятием в США "Закона о поездках на Тайвань", который можно расценивать как вмешательство во внутреннюю политику КНР и угрозу развитию отношений между вооружёнными силами Китая и США, говорится в заявлении официального представителя оборонного ведомства Китая У Цяня.
"В США 16 марта был подписан " Закон о поездках на Тайвань ", китайские вооружённые силы решительно выступают против этого", — заявил У Цянь. Он подчеркнул, что "Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР".
"Это серьёзное нарушение принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, это вмешательство во внутреннюю политику КНР, наносящее ущерб развитию связей вооруженных сил двух стран", — заметил представитель минобороны.
По его словам, "китайская сторона потребовала от США неуклонного соблюдения своих обязательств и исправления соответствующих ошибок". Также КНР требует, чтобы США "не допустили реализации положений" закона, "прекратили официальные связи с Тайванем, прекратили контакты с вооружёнными силами Тайваня и продажу оружия Тайваню, чтобы избежать серьёзного ущерба отношениям ВС Китая и США, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива".
Днём ранее посольство КНР в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором выразило недовольство и решительный протест в связи с принятием США соответствующего закона.
Ранее президент США Дональд Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, подписав "Закон о поездках на Тайвань", который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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