Ещё
Трамп подписал закон о контактах с Тайванем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, сообщил Белый дом.
"Президент подписал… "Закон о поездках на Тайвань", который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях", — говорится в сообщении Белого дома.
Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.
МИД КНР ранее заявил, что закон ухудшит ситуацию в регионе и создаст дополнительные трения между Пекином и Тайбэем. По мнению КНР, закон также противоречит официальной американской политике "одного Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
РИА Новости: последние новости
Порошенко и его друзья инвестируют деньги в Россию, заявили в Раде Бывшие узники рассказали о тайных тюрьмах СБУ "Не хочу рожать в этой стране": Савченко призналась, почему у нее нет детей
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии327
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля711
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»70
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником410
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение