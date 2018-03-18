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Полиция перекрыла доступ к посольству России в Киеве
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Полиция перекрыла доступ к посольству России в Киеве 

RT на русском 1 час назад
Полиция не пускает к зданию российского посольства в Киеве желающих проголосовать на выборах президента России, сообщает пресс-служба дипмиссии. «Окрестные кварталы патрулируются усиленными нарядами полиции. Российских граждан в посольство не допускают. Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно», — говорится в сообщении в Twitter.
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Отмечается, что здание было оцеплено силами полиции и нацгвардии Украины в ночь на 18 марта.
«Смонтированы металлические ограждения, блокируется движение пешеходов и автотранспорта. Подъезды к дипмиссии перекрыты автобусами и грузовиками», — заявили в посольстве.
При этом там отметили, что в соответствии с регламентом в 08:00 по местному времени избирательный участок был открыт для сотрудников посольства.
Ранее сообщалось, что полиция закрыла доступ к консульству России в Одессе из-за сообщения о минировании.
18 марта в России проходят президентские выборы.
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