Полиция перекрыла доступ к посольству России в Киеве

Полиция не пускает к зданию российского посольства в Киеве желающих проголосовать на выборах президента России, сообщает пресс-служба дипмиссии. «Окрестные кварталы патрулируются усиленными нарядами полиции. Российских граждан в посольство не допускают. Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно», — говорится в сообщении в Twitter.

Окрестные кварталы патрулируются усиленными нарядами полиции. Российских граждан в Посольство не допускают. Сотрудников Посольства, в том числе членов избирательной комиссии в здание пропустили беспрепятственно. — RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) 18 марта 2018 г.

«Смонтированы металлические ограждения, блокируется движение пешеходов и автотранспорта. Подъезды к дипмиссии перекрыты автобусами и грузовиками», — заявили в посольстве. Отмечается, что здание было оцеплено силами полиции и нацгвардии Украины в ночь на 18 марта.

При этом там отметили, что в соответствии с регламентом в 08:00 по местному времени избирательный участок был открыт для сотрудников посольства.

Ранее сообщалось, что полиция закрыла доступ к консульству России в Одессе из-за сообщения о минировании.

18 марта в России проходят президентские выборы.