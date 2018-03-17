Ещё
В Румынии мужчина не смог доказать в суде, что он жив
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Румынии мужчина не смог доказать в суде, что он жив 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель румынского уезда Васлуй 63-летний Константин Релиу, признанный в 2016 году мертвым, не смог доказать в суде, что жив, и аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти, сообщают румынские СМИ.
Как отмечает агентство Agerpres, мужчина проиграл процесс, так как слишком поздно обратился в суд с иском, теперь Константина Релиу с юридической точки зрения не существует.
"По документам я мертв, хотя и жив. У меня нет ни одного источника дохода, а так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране", — заявил Релиу в пятницу после заседания суда.
Релиу уехал из Румынии на заработки в Турцию в 1992 году. Из-за размолвок с семьей, как он полагает, он потерял всякую связь с родственниками. В 2013 его супруга обратилась в суд с просьбой признать мужчину мертвым, так она не получала от него никаких вестей. Суд удовлетворил иск женщины в 2016 году.
В этом году турецкие власти обнаружили, что документы Константина Релиу, согласно которым он находился на территории Турции, просрочены и выслали его в Румынию. На въезде в страну и выяснилось, что он числится умершим. Как отмечают румынские СМИ, чтобы восстановить справедливость, мужчине придется обратиться с повторным иском.
РИА Новости: последние новости
Порошенко и его друзья инвестируют деньги в Россию, заявили в Раде Бывшие узники рассказали о тайных тюрьмах СБУ "Не хочу рожать в этой стране": Савченко призналась, почему у нее нет детей
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии322
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля711
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»67
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником410
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение