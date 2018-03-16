Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию

Порошенко поддержал слова британского министра в адрес РФ

Президент Украины Петр Порошенко присоединился к пожеланию министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России «замолчать и убираться вон».

Порошенко заявил, что полностью поддерживает совместное заявление Великобритании, Франции, Германии и США, в котором они возложили на Россию вину за отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«От имени Украины я, как президент Украины, хочу чётко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединённого Королевства. Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии, и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон — «Замолчите и убирайтесь вон!» — сказал Порошенко на пресс-конференции в Краматорске.

Ранее глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон посоветовал России «уйти и заткнуться» в ответ на принятые Лондоном дипломатические меры после инцидента с отравлением Скрипаля.