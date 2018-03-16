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МИД Турции сделал заявление о статусе Крыма
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МИД Турции сделал заявление о статусе Крыма 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МИД Турции опубликовал заявление в связи с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
В заявлении ведомства референдум о вхождении Крыма в состав России назван "нелегитимным".
"Мы вновь подчеркиваем, что не признаем положение дел, сформировавшееся де-факто в результате этой акции, проведенной в нарушение норм международного права, и выражаем поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины", — говорится на сайте турецкого МИД.
В заявлении также отмечается, что Турция будет "внимательно следить за ситуацией в Крыму" и за "положением крымско-татарских турок", в частности.
Полуостров стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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