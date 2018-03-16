Ещё
ЕС осудил строительство Крымского моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС осудил строительство Крымского моста 

Рамблер 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз выпустил заявление, в котором вновь осудил присоединение Крыма к России и призвал страны мира присоединиться к санкционному режиму, передает РБК.
Заявление, обнародованное внешнеполитическим ведомством ЕС — Европейской службой внешних связей (EEAS) — приурочено к 4-й годовщине присоединения Крыма к РФ.
>> Путин прибыл на Крымский мост
ЕС осудил строительство Крымского моста без согласия Украины из-за «ограничения свободы транзитного передвижения», отметил, что не признает результаты предстоящих выборов президента России в Крыму и выразил недовольство, что жителей Крыма вынуждают принимать российское гражданство и заставляют служить в российской армии.
В заявлении также содержится призыв ко всем странам — членам ООН присоединиться к антироссийским санкциям.
От российских властей ЕЕАS потребовала освободить режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которых в РФ признали виновными в создании террористической ячейки на 20 и 10 лет соответственно, а также оправдать журналиста «Радио Свобода» Николая Семену, которого осудили на 2 года условно за призывы к сепаратизму.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки119
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина114
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»403
Порошенко предложили заткнуться в ответ136
Видео
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение