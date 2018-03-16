Евросоюз выпустил заявление, в котором вновь осудил присоединение Крыма к России и призвал страны мира присоединиться к санкционному режиму, передает РБК.
Заявление, обнародованное внешнеполитическим ведомством ЕС — Европейской службой внешних связей (EEAS) — приурочено к 4-й годовщине присоединения Крыма к РФ.
ЕС осудил строительство Крымского моста без согласия Украины из-за «ограничения свободы транзитного передвижения», отметил, что не признает результаты предстоящих выборов президента России в Крыму и выразил недовольство, что жителей Крыма вынуждают принимать российское гражданство и заставляют служить в российской армии.
В заявлении также содержится призыв ко всем странам — членам ООН присоединиться к антироссийским санкциям.
От российских властей ЕЕАS потребовала освободить режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которых в РФ признали виновными в создании террористической ячейки на 20 и 10 лет соответственно, а также оправдать журналиста «Радио Свобода» Николая Семену, которого осудили на 2 года условно за призывы к сепаратизму.