Бедных китайцев не пустят на самолет

Плохих китайцев не пустят на самолет

Китае граждане, у которых низкие показатели системы социального кредита, столкнутся с серьезными ограничениями. В частности, людям, считающимся неблагонадежными, не будут продавать билеты на поезд или самолет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Власти страны решили присвоить рейтинг каждому гражданину КНР, в стране заработает так называемая система социального кредита.

Государство будет оценивать образование, уровень дохода и карьерные достижения людей. На положение в рейтинге будет влиять и поведение пользователей в интернете. Граждан с минимальным рейтингом ждут проблемы. Помимо прочего, у них могут возникнуть сложности с поиском работы.