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Бедных китайцев не пустят на самолет
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Плохих китайцев не пустят на самолет 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Reuters
В Китае граждане, у которых низкие показатели системы социального кредита, столкнутся с серьезными ограничениями. В частности, людям, считающимся неблагонадежными, не будут продавать билеты на поезд или самолет. Об этом сообщает агентство Reuters.
Власти страны решили присвоить рейтинг каждому гражданину КНР, в стране заработает так называемая система социального кредита.
Государство будет оценивать образование, уровень дохода и карьерные достижения людей. На положение в рейтинге будет влиять и поведение пользователей в интернете. Граждан с минимальным рейтингом ждут проблемы. Помимо прочего, у них могут возникнуть сложности с поиском работы.
Инициативу китайских властей сравнили с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984». При этом за каждое действие система либо добавит, либо снимет баллы. Так, например, история покупок в интернет-магазине может серьезно повлиять на репутацию.
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