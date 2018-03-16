«Целительный» мед Авакова возмутил украинцев

Украинцев возмутили подарки главы МВД страны Арсена Авакова семьям погибших бойцов так называемой «АТО». Люди, потерявшие своих близких, получили набор, состоявший из меда, травяного чая, цветочной пыльцы, сухофруктов и свечи.
Арсен Аваков подарил семьям погибших бойцов ВСУ «целительный» мед. Об этом глава МВД Украины написал в своем микроблоге в Twitter.
В день Українського добровольця передав родинам загиблих захисників вітчизни справжній цілющій мед, якій спеціально привезли із Львівщини, нехай він надає наснагу та здоров’я дітям та рідним наших героїв!#ФронтМед pic.twitter.com/6FY5WKowCL— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 марта 2018 г.