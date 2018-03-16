«Целительный» мед Авакова возмутил украинцев

В день Українського добровольця передав родинам загиблих захисників вітчизни справжній цілющій мед, якій спеціально привезли із Львівщини, нехай він надає наснагу та здоров’я дітям та рідним наших героїв!#ФронтМед pic.twitter.com/6FY5WKowCL— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 марта 2018 г.