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«Целительный» мед Авакова возмутил украинцев
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Аваков подарил семьям погибших бойцов ВСУ «целительный» мед 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: Twitter
Украинцев возмутили подарки главы МВД страны Арсена Авакова семьям погибших бойцов так называемой «АТО». Люди, потерявшие своих близких, получили набор, состоявший из меда, травяного чая, цветочной пыльцы, сухофруктов и свечи.
Арсен Аваков подарил семьям погибших бойцов ВСУ «целительный» мед. Об этом глава МВД Украины написал в своем микроблоге в Twitter.
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