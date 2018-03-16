Савченко готова вернуть звезду «Героя Украины»

"Если бы я могла его (Порошенко — ред.) встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала (звезду "Героя Украины" — ред.). Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", — цитирует Савченко сайт Телевизионной службы новостей украинского телеканала "1+1".

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.