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Савченко готова вернуть звезду «Героя Украины»
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Савченко заявила, что готова вернуть Порошенко звезду «Героя Украины» 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Украины Петру Порошенко звезду "Героя Украины".
Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
"Если бы я могла его (Порошенко — ред.) встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала (звезду "Героя Украины" — ред.). Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", — цитирует Савченко сайт Телевизионной службы новостей украинского телеканала "1+1".
Ранее депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота.
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.
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