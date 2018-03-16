Новая встреча по Сирии в Астане пройдёт в середине мая 

Следующий раунд переговоров по Сирии состоится в Астане в середине мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление стран-гарантов.
«Министры России, Турции и Ирана решили провести следующий раунд переговоров по Сирии в Астане «в середине мая», — говорится в заявлении.
16 марта в Астане проходит встреча глав МИД России, Ирана и Турции.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что коалиция во главе с США перестанет выгораживать террористов в Восточной Гуте и начнёт с ними борьбу.