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Новая встреча по Сирии в Астане пройдёт в середине мая
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Новая встреча по Сирии в Астане пройдёт в середине мая 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следующий раунд переговоров по Сирии состоится в Астане в середине мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление стран-гарантов.
«Министры России, Турции и Ирана решили провести следующий раунд переговоров по Сирии в Астане «в середине мая», — говорится в заявлении.
16 марта в Астане проходит встреча глав МИД России, Ирана и Турции.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что коалиция во главе с США перестанет выгораживать террористов в Восточной Гуте и начнёт с ними борьбу.
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