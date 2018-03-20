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Си Цзиньпину дали возможность править вечно
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Си Цзиньпину дали возможность править вечно 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Damir Sagolj / Reuters
Депутаты главного законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — одобрили поправки в конституцию, разрешающие избираться на пост председателя КНР без ограничений каждые пять лет. Об этом сообщает Associated Press. Ранее пребывание в этой должности лимитировалось двумя пятилетними сроками.
Первая сессия ВСНП 13-го созыва завершилась переизбранием на второй срок председателя КНР Си Цзиньпина, принятием государственного бюджета и плана экономического развития.
Китайский лидер на собрании заявил, что территория страны никогда не будет разъединена. Он подчеркнул, что любая попытка отделить Тайвань от Китая «обречена на провал», несмотря на его де-факто независимый статус.
Сессия открылась 5 марта и длилась на пять дней дольше обычного из-за напряженной повестки, добавляет РИА Новости. В ней участвовали около 3 тысяч депутатов.
Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году — председателем КНР. В ноябре прошлого года он был переизбран генсеком ЦК компартии, уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.
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