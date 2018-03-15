Ещё
Савченко будет баллотироваться в президенты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко подтвердила намерение баллотироваться на пост президента Украины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента страны в 2019 году.
"Да", — ответила Савченко на соответствующий вопрос в эфире украинского телеканала NewsOne в четверг вечером.
Также она ответила на предложения депутатов лишить ее звания Героя Украины:
"Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду".
Говоря о своих ближайших планах, депутат сказала, что продолжит ходить на работу в Раду. "Я думаю, что я буду выезжать за границу по работе, если это будет нужно… Я буду дальше делать свою работу. Мои планы на дальнейшие дни — работать в Раде", — сказала Савченко.
Летом 2017 года Савченко уже заявляла, что будет баллотироваться на выборах президента Украины. Президентские и парламентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. Савченко заявляла о готовности выдвигаться на выборы, если народ ее поддержит.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.
Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.
РИА Новости: последние новости
Украинские аграрии заблокировали главные дороги Защита Саакашвили подала жалобу в ЕСПЧ из-за его выдворения в Польшу ООН продлила санкции против "министра войны" ИГ*
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киевляне массово покидают город60
Путин обратился к россиянам295
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться733
Запад выходит на новый уровень325
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
07:39
Путин рассказал о борьбе с биербаухом
Политика
00:54
Памфилова заявила, что не даст в обиду избирателей
Политика Выборы 2018
01:58
Путин прослезился у гроба Табакова
Общество
00:29
Уволена глава Нацбанка Украины
Экономика
04:01
«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»
Политика
00:32
Опубликовано видео последней поездки Скрипаля
Происшествия
02:45
Савченко обратилась с просьбой к Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение