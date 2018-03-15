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Савченко рассказала об автобусе c оружием на Майдане
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Савченко рассказала о привозившем оружие протестующим на Майдане микроавтобусе 

RT на русском 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что видела, как на Майдан привозили оружие для протестующих на «синем микроавтобусе». Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.
«Я видела синий микроавтобус, который привозил оружие на Майдан», — цитирует её «СТРАНА.ua».
Она также добавила, что нынешний генпрокурор Юрий Луценко во время волнений на «евромайдане» кричал: «Нам завтра привезут оружие».
Ранее Савченко заявила, что видела, как спикер парламента Андрей Парубий во время «евромайдана» приводил снайперов в гостиницу «Украина». Позднее она извинилась перед ним и уточнила, что имела ввиду главу парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергея Пашинского.
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