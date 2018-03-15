Елизавета II разрешила брак принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании дала одобрение на брак принца Гарри и Меган Маркл

"Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл", — говорится в заявлении монарха. Королева Великобритании Елизавета II дала одобрение на брак своего внука, принца Гарри , и его невесты Меган Маркл. Об этом говорится в письме, представленном в четверг в Тайном совете — органе советников королевы.

Согласно действующему в Великобритании Акту о престолонаследии, подобным формальным одобрением монарха на брак должны заручиться все члены королевской семьи с позицией в очереди на престол с первой по шестую.

В настоящий момент Гарри — пятый в очереди наследник престола после своего отца принца Уэльского Чарльза, своего брата принца Уильяма , сына и дочери Уильяма — принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Впрочем, к моменту свадьбы, намеченной на 19 мая в Виндзорском замке, Гарри должен переместиться на 6-ю строчку в очереди престолонаследия. Дело в том, что Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин ( Кейт Миддлтон ) ожидают в апреле 2018 года рождение третьего ребенка.

Как стало известно в начале марта, принц Гарри и Меган Маркл пригласили 2640 представителей общественности на свое бракосочетание. В списке приглашенных присутствуют люди со всего Соединенного Королевства, в том числе члены благотворительных организаций, жители Виндзора и служащие при королевском дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием жениха и невесты в Виндзорский замок, а также проследить за каретным шествием в момент его отъезда из резиденции.

В день свадьбы состоятся два торжественных приема. Первый из них пройдет сразу же после церемонии венчания в часовне Святого Георгия, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Затем Гарри и Меган на время оставят его участников, чтобы совершить поездку по улицам Виндзора, после окончания которой они снова присоединятся к гостям. Второй прием состоится позднее уже непосредственно в Виндзорском замке и будет устроен для молодоженов и их ближайших друзей от имени отца Гарри, прямого наследника британского трона принца Чарльза.