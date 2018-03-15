Савченко обвинили в подготовке теракта

Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта

У генпрокуратуры Украины есть «неопровержимые доказательства» того, что депутат Верховной рады Надежда Савченко планировала совершить теракт в здании парламента. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко внёс в Раду представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и её арест. В то же время нардеп провела брифинг у здания СБУ , куда она явилась для дачи показаний по делу Владимира Рубана о подготовке теракта. Среди прочего Савченко обвинила лидеров Майдана в организации массовых убийств в феврале 2014 года. После допроса депутат направилась в зал заседаний Рады, откуда её вывели, заподозрив в проносе оружия и гранат в здание парламента. О причинах и возможных последствиях разгорающегося скандала — в материале RT.

«У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Савченко — народный депутат Украины — лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести теракт здесь, в этом зале. Уничтожить боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, миномётами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», — заявил Луценко, выступая в парламенте. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного депутата Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады. Кроме того, генпрокурор внёс в парламент представление о привлечении депутата к уголовной ответственности и её аресте.

Генпрокурор добавил, что в связи с наличием неопровержимых доказательств он намерен подать представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, её задержание и арест.

«Направляю для согласования в соответствии с действующим законодательством представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны», — говорится в документе на имя спикера Рады Андрея Парубия. Позднее соответствующий документ был внесён в парламент, о чём сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган

В это же время украинский парламент рассмотрел вопрос об исключении Надежды Савченко из Комитета по национальной безопасности и обороне. Подавляющим большинством голосов было принято решение освободить нардепа от обязанностей члена этой рабочей группы. За это решение высказался 261 парламентарий, против — 13, ещё девять человек воздержались, а 66 депутатов не принимали участие в голосовании.

О намерении направить в Верховную раду запрос на привлечение Савченко к ответственности генпрокурор Украины заявил ещё накануне, 14 марта.

Правда, тогда речь шла о том, что такие меры будут приняты в том случае, если нардеп не явится на допрос в СБУ, куда её вызвали в связи с подозрением в соучастии в подготовке государственного переворота на Украине по делу Владимира Рубана.

Напомним, глава украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Рубан был задержан 8 марта на контрольно-пропускном пункте Майорск под Горловкой на линии разграничения в Донбассе. Пограничники обнаружили в его автомобиле целый арсенал оружия и боеприпасов, скрытый в мебели.

Рубану предъявили обвинения в подготовке теракта и незаконном обращении с оружием, однако активист отверг все обвинения, заявив, что не знал о находящемся в машине оружии. Шевченковский районный суд Киева арестовал Рубана на 60 суток. СБУ обвиняет главу «Офицерского корпуса» в ведении антиукраинской деятельности ещё с 2004 года, пишет УНИАН

«Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду?» В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил о предотвращении масштабных терактов в Киеве и других украинских городах.

Между тем Савченко, находившаяся с рабочей поездкой в Страсбурге , вернулась на Украину в ночь на четверг, 15 марта. А утром нардеп прибыла для дачи показаний в СБУ и прямо у входа в здание провела брифинг, в ходе которого сделала ряд резких заявлений.

«Горбатюку не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. Я лично давала ему свидетельство о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, призывал к этому и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления», — заявила она. В частности, Савченко обвинила лидеров Майдана (включая спикера парламента Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко) в организации убийств в феврале 2014 года. По её словам, именно действующие украинские власти мешают проведению расследования убийств на Майдане и не дают работать следователю по делам Майдана Сергею Горбатюку. Кроме того, нардеп заявила, что у протестующих было оружие, которое применялось с ведома организаторов протеста.

«Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления против украинского народа никогда не расследовались», — добавила нардеп. «Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из неё выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», — заявила Савченко.

«Кто хоть раз не думал уничтожить, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую (администрацию президента. — RT) или Верховную раду? Мы что, живём в 37-м году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану «разгружать мебель», — отметила Савченко, отметив, что она готова взять главу «Офицерского корпуса» на поруки. Кроме того, Савченко призвала украинцев задуматься о новом государственном перевороте и свержении действующей власти.

«Военный переворот на Украине — это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие» После этого нардеп заявила, что всё сказанное ей является правдой, и именно правдой она намерена защищаться, после чего ушла на допрос в СБУ, призвав журналистов дождаться её возвращения.

«Украинцы всегда умели восставать. Военный переворот на Украине — это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие», — заявила парламентарий. После выхода с допроса Савченко вновь обрушилась с обвинениями на киевские власти, фактически призвав украинцев к восстанию.

Кроме того, она раскритиковала принятое Верховной радой решение об исключении её из парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, а также внесение в Раду представления на снятие с неё депутатской неприкосновенности.

«Предлагаю прокуратуре, Службе безопасности Украины и всем соответствующим органам допросить меня публично на полиграфе, на детекторе лжи, как его еще называют, и услышать публично на всю Украину, на весь мир ответы на все вопросы, если они не боятся, если им не слабо», — сказала Савченко. Затем Савченко назвала генпрокурора Украины механизмом в руках президента Петра Порошенко , которым он оказывает давление на депутатов Верховной рады и заставляет их голосовать так, как выгодно власти. Также нардеп предложила публично допросить её на детекторе лжи в связи с обвинениями в подготовке теракта.

Нардеп добавила, что во время своей поездки в Европу она успела дать свидетельства в ряде судебных инстанций «против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований».

«Если я сказала «Парубий», тогда я прошу прощения… публично приношу извинения Парубию… Если я говорила фамилию «Парубий», то имела ввиду — «Пашинский» (глава комитета Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. — RT)», — заявила нардеп. После этого Савченко отправилась на заседание Верховной рады, где извинилась перед спикером парламента Андреем Парубием за ошибочное обвинение его в том, что это он доставил снайперов в гостиницу «Украина» в 2014 году.

«Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё было несколько гранат и «ствол». Когда наши это поняли, ее вывели из зала», — заявил источник LB.ua в парламенте. После этого нардеп прошла в зал заседаний, который ей, правда, вскоре пришлось покинуть. Савченко вывели из помещения другие парламентарии из-за «признаков угрозы» с её стороны. Ряд украинских СМИ связали эти действия с тем, что депутат прошла в зал заседаний с оружием и гранатами.

«Много пьёт и плохо выглядит» Информацию о выведении Савченко из зала заседаний подтвердила и представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко : «Вы знаете, что её вывели сегодня из зала, была определенная ситуация, которая имела признаки угрозы окружающим, Надежду Савченко попросили выйти из зала».

«Её провоцировали на такие признания, которые сейчас тщательным образом задокументированы», — заявил источник. Источник RT в Генеральной прокуратуре рассказал, что ведомство обладает неопровержимыми доказательствами того, что Надежда Савченко хотела устроить на Украине государственный переворот. По словам собеседника RT, в своих беседах с Владимиром Рубаном нардеп неоднократно говорила о том, что Пётр Порошенко — преступник и должен быть смещён, а она готова «взять на себя ответственность» за проведение акций протеста с применением оружия и занималась поиском единомышленников.

«Она несдержанна, игнорирует протокол, много пьёт и плохо выглядит. Её поведение и радикальные высказывания, которая она часто озвучивает нашим европейским партнёрам, ставят в тупик Министерство иностранных дел. На приёме с послами она может выпить рюмку водки без закуски и заявить, что на Украине все берут взятки и коррупционеров «надо сажать на кол», — заявил собеседник RT. При этом в Верховной раде разошлись в оценках причин и последствий развивающегося скандала. По словам источника RT в партии «Народный фронт», Савченко оказалась «совсем не тем человеком, за освобождение которого переживала вся Украина».

По его словам, все партии украинского парламента согласны выгнать Савченко из Рады, однако возникают глубокие сомнения относительно того, что дело дойдёт до ареста и реального срока.

«Её хотят привязать к образу неадекватного депутата, который… хочет устроить кровопролитие в центре Киева, таким образом снизить рейтинг Тимошенко перед выборами. Но пока эта стратегия не работает», — заявил источник. В свою очередь источник RT в партии «Батькивщина» назвал скандал вокруг Савченко попыткой киевских властей надавить на Юлию Тимошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

«Вдруг Савченко права, и к расстрелам причастны нынешние политики. Сейчас ничего нельзя исключать», — отметил источник. Собеседник RT добавил, что в «Батькивщине» также разочарованы ходом расследования убийств на Майдане в 2014 году, поэтому в случае смены власти намерены пересмотреть результаты расследования.

«Генеральный прокурор вместе с окружением Порошенко плетут очередные интриги, а над украинскими властями смеются во всем мире», — заявил источник. При этом, по мнению собеседника RT в партии «Самопомощь», всем понятно, что Савченко не способна на организацию государственного переворота, а происходящее в Верховной раде уже давно напоминает цирк.

Он добавил, что к расследованию генпрокуратуры по событиям на Майдане возникает очень много вопросов, а само дело выглядит как «попытка переложить всю вину на плечи бывшего руководства страны».

Стоит добавить, что вечером в четверг, 15 марта, Надежда Савченко выступит с новыми заявлениями на телевидении.