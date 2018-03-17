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В Узбекистане ограничили гостей на свадьбах и похоронах
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В Узбекистане определили количество гостей на свадьбах и похоронах 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Сенат узбекского парламента подготовил проект об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий, сообщает Sputnik Узбекистан.
Свадьбы, поминальные мероприятия и другие семейные торжества — это неотъемлемая часть традиций народа Узбекистана, отмечается в документе. Однако в последние годы такие мероприятия приобрели слишком расточительный характер, что негативно сказывается на финансовом состоянии семей. Например, молодые пары часто разводятся из-за конфликтов на почве оплаты свадебных вечеринок.
Авторы документа предлагают ограничить семейные мероприятия по времени и по количеству гостей. Например, свадьбы и другие торжества должны проходить в период с 10:00 до 23:00 часов. Количество гостей на свадьбах и других торжествах не должно превышать 150. Траурных церемоний эти ограничения не коснутся.
За проведением семейных мероприятий предлагается установить общественный контроль.
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