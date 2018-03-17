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Порошенко может порадоваться снятию санкций с РФ
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Порошенко пообещал, что порадуется снятию санкций с России 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Westdeutsche Zeitung рассказал, при каком условии "обрадуется" снятию санкций с России.
"Я был бы рад отмене санкций против России, но только тогда, когда с территории Донбасса и Крыма исчезнет последний российский солдат", — заявил Порошенко.
Украинский президент также призвал "не верить" тем, кто утверждает, что антироссийские санкции не достигают своей цели.
Порошенко почти дословно повторил высказывание, сделанное в беседе с журналистами Berliner Morningpost в феврале прошлого года. Тогда он заявил, что "больше всех хочет отмены санкций", но для этого "Россия должна вывести все свои войска".
С 24 февраля на Украине действует закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела страны. При этом в России подобные претензии считают неприемлемыми. Заявления украинских властей о поставках на Донбасс военной техники и боеприпасов в Минобороны называли "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".
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