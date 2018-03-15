Савченко назвала переворот «правильным событием»

«И теперь я призываю украинцев — если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою волю, то вы будете жить хуже, чем в тоталитарном террористическом режиме России», — намекнула Савченко.

«Я никогда не призывала вас на майданы, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти подобраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно», — добавила она.

Савченко также обвинила украинскую власть «в преступлениях против украинского народа» и «во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти [президента Украины Петра] Порошенко».