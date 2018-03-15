Ещё
Савченко назвала переворот «правильным событием»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Савченко назвала военный переворот на Украине «ожидаемым и правильным событием» 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает возможный военный переворот на Украине «ожидаемым и правильным событием». С таким заявлением она выступила после допроса в Службе безопасности Украины, который состоялся в четверг, 15 марта, передает «Украинская правда».
«Я знаю, что сейчас много военных, которые считают, что военный переворот — довольно ожидаемое и, наверное, очень правильное событие. С этим тезисом согласны обычные военные — не командование, которое играет под власть и убивает свой народ», — указала она.
Савченко также обвинила украинскую власть «в преступлениях против украинского народа» и «во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти [президента Украины Петра] Порошенко».
«И теперь я призываю украинцев — если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою волю, то вы будете жить хуже, чем в тоталитарном террористическом режиме России», — намекнула Савченко.
«Я никогда не призывала вас на майданы, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти подобраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно», — добавила она.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала осуществить террористический акт в стенах украинского парламента. По его словам, депутат Рады собиралась обстрелять минометами здание украинского парламента, а затем автоматами добивать тех, кто выживет. Также Луценко внес в Раду представление о задержании и аресте Савченко и о привлечении ее к уголовной ответственности.
Перед этим Савченко обвинила нынешние власти страны в расстрелах людей на Евромайдане в 2014 году. По ее словам, она лично видела, как депутат Верховной Рады Сергей Пашинский (первоначально Савченко говорила о спикере Рады Андрее Парубие, позже она признала, что перепутала его с Пашинским — прим. «Ленты.ру») заводил снайперов в гостиницу «Украина», откуда в феврале 2014 года велась стрельба по протестующим на киевской Площади Независимости, а также по полицейским. Савченко добавила, что Луценко стал генеральным прокурором для того, чтобы «скрыть собственные преступления».
13 марта «Страна.ua» сообщила, что Савченко в ближайшее время могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. По информации издания, в 2017 году она обсуждала с высокопоставленными военными офицерами возможное изменение ситуации в стране. Во время дискуссий «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство коррумпированной властью президента страны Петра Порошенко.
Общался с Савченко и Владимир Рубан, который 8 марта был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса, а после этого обвинен в подготовке терактов в Киеве и подготовке убийства Порошенко.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям121
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле271
Атомные подлодки РФ дошли до США85
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1265
Поклонская «подложила свинью» Собчак343
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение