НАТО встал на сторону Лондона

НАТО поддерживает точку зрения Великобритании о причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что у альянса нет поводов сомневаться в сделанных Британией выводах.

«Мы знаем, что это вещество производилось в РФ, поэтому доверяем тем оценкам, которые сделаны в Великобритании. У нас нет оснований для сомнений», — цитирует генсека ТАСС.

Столтенберг заявил, что в ближайшее время члены НАТО обсудят дело об отравлении Скрипаля, а 19 марта он проведет встречу с главой британского форин-офиса Борисом Джонсоном.

Генеральный секретарь также рассказал, что альянс предложил помощь Великобритании в расследовании «дела Скрипаля».

На прошлой неделе экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а затем помилованный, был найден в городском парке английского Солсбери вместе с дочерью Юлией в критическом состоянии под воздействием нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в коме. Вместе с Сергеем Скрипалем и его дочерью воздействию газа подверглись еще 19 человек. Все они, за исключением полицейского, расследовавшего дело об отравлении, уже выписаны из больниц.