Еще больше стран обвиняют РФ в деле Скрипаля

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США расширили санкции против России
США расширили санкции против России

Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление по делу Скрипаля 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Франция, Германия, США и Британия назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление лидеров четырех стран.
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«Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении.
Лидеры отмечают, что это является угрозой Франции, Германии, США и Британии.
«Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времён Второй мировой войны», — уточняется в документе.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны российско-британские отношения на фоне дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
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