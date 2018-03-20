Ещё
Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание. Копии бумаг он выложил на своей странице в Facebook.
Из документов следует, что Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности. В частности, она вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера самопровозглашенной ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти на Украине.
Досудебное расследование установило, что группа планировала «с применением минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни».
17 марта Савченко заявила, что на Украине «более чем достаточно» военнослужащих, готовых принять участие в военном перевороте. За два дня до этого депутата выгнали из здания Рады после того, как она пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 68 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн обвинил Трампа в «оскорблении россиян»124
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля48
Отец Литвиненко назвал убийцу сына157
Лукашенко рассказал о страхе России106
Россияне приготовились затянуть пояса442
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение