Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям 

«Предшественники» Скрипаля
Финское издание Helsingin Sanomat рассказало о «предшественниках» шпиона Сергея Скрипаля, в отравлении которых обвиняли Россию. Так, в 2006 году в Великобритании из-за отравления полонием умер бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. Лондон подозревает в его убийстве депутата Госдумы Андрея Лугового. В 2002-м после вскрытия отравленного письма в Чечне умер арабский террорист Хаттаб. Издание отмечает, что ФСБ «не оспаривает» его отравление. Оппозиционный журналист Юрий Щекочихин умер в 2003-м. Официально — из-за аллергической реакции на лекарство, «неофициально» — от отравления радиоактивным веществом. В том же 2003-м журналистка Анна Политковская заявляла, что выжила после того как выпила отравленный чай. В 2004-м также произошло сразу два случая отравления: есть «слухи», что бизнесмен Роман Цепов, ранее охранявший мэра Петербурга Анатолия Собчака и его помощника Владимира Путина, мог умереть из-за отравления, а претендент на пост президента Украины Виктор Ющенко заявлял о «причастности» России к своему отравлению диоксином. Наконец, в 2012-м сбежавший из России бизнесмен Александр Перепеличный умер во время прогулки в Англии. Позже в его желудке были найдены следы токсичного растения гельземий.
Трамп готовит громкую, но не «унизительную» отставку
Президент США Дональд Трамп может уволить своего помощника по нацбезопасности Герберта Макмастера, сообщает Washington Post. По информации издания, отставка генерал-лейтенанта станет лишь частью кадровых перестановок в Белом доме. В данный момент Трамп выбирает сменщика Макмастера, а также тянет время, чтобы отставка не «унизила» помощника.
Британцы пригрозили русским детям
Газета Times призвала руководство Великобритании не пускать «Игорей и Кать» в лучшие школы страны. По словам автора статьи, в рамках британского «ответа» России на отравление шпиона Сергея Скрипаля следует запретить детям людей из «окружения Путина» учиться в Англии, так как плата за образование — «прекрасная возможность отмыть еще больше денег».
«Эксцентричная дипломатия»
Посольство России троллит британские власти, но им не смешно, сообщает Guardian. По словам журналиста издания, российская «тактика троллинга» Великобритании при помощи официальной страницы МИДа в соцсети Twitter может быть весьма эффективной: «эксцентричная дипломатия» способствует распространению «идей» России. Например, после объявления о высылке 23 дипломатов Twitter Министерства иностранных дел РФ разместил фото градусника, показывавшего температуру -23 градуса, и написал, что именно на таком уровне теперь находятся отношения между странами.
«Самый переоцененный танк России»
Американское издание National Interest назвало Т-80 — «самым переоцененным танком России». Автор заметки уверен, что тяжелая броня скрывает серьезные недостатки Т-80: танк слишком дорог и потребляет чересчур много топлива. По его словам, первое применение Т-80 в Чечне в 1994 году было «катастрофой эпического масштаба» из-за «ужасных потерь».