Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

«Предшественники» Скрипаля

Британцы пригрозили русским детям Президент США Дональд Трамп может уволить своего помощника по нацбезопасности Герберта Макмастера , сообщает Washington Post . По информации издания, отставка генерал-лейтенанта станет лишь частью кадровых перестановок в Белом доме. В данный момент Трамп выбирает сменщика Макмастера, а также тянет время, чтобы отставка не «унизила» помощника.

«Эксцентричная дипломатия» Газета Times призвала руководство Великобритании не пускать «Игорей и Кать» в лучшие школы страны. По словам автора статьи, в рамках британского «ответа» России на отравление шпиона Сергея Скрипаля следует запретить детям людей из «окружения Путина» учиться в Англии, так как плата за образование — «прекрасная возможность отмыть еще больше денег».

«Самый переоцененный танк России» Посольство России троллит британские власти, но им не смешно, сообщает Guardian . По словам журналиста издания, российская «тактика троллинга» Великобритании при помощи официальной страницы МИДа в соцсети Twitter может быть весьма эффективной: «эксцентричная дипломатия» способствует распространению «идей» России. Например, после объявления о высылке 23 дипломатов Twitter Министерства иностранных дел РФ разместил фото градусника, показывавшего температуру -23 градуса, и написал, что именно на таком уровне теперь находятся отношения между странами.

Американское издание National Interest назвало Т-80 — «самым переоцененным танком России». Автор заметки уверен, что тяжелая броня скрывает серьезные недостатки Т-80: танк слишком дорог и потребляет чересчур много топлива. По его словам, первое применение Т-80 в Чечне в 1994 году было «катастрофой эпического масштаба» из-за «ужасных потерь».