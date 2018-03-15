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Британия заявила о «неоспоримых доказательствах» вины РФ
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Джонсон назвал неоспоримыми доказательства причастности России к отравлению Скрипаля 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Reuters
Великобритания располагает неоспоримыми доказательствами того, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Россия, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.
«Боюсь, у нас есть неоспоримые доказательства того, что это Россия. Самодовольный, саркастический ответ, который мы услышали от русских, указывает на их основную вину», — сказал он в эфире BBC.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон предоставить все материалы по делу отравления Скрипаля.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Скрипаля.
В свою очередь, в Кремле заявили, что российская сторона не имеет отношения к инциденту, а также не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.
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