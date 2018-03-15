Британия заявила о «неоспоримых доказательствах» вины РФ

Джонсон назвал неоспоримыми доказательства причастности России к отравлению Скрипаля

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон предоставить все материалы по делу отравления Скрипаля.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Скрипаля.

В свою очередь, в Кремле заявили, что российская сторона не имеет отношения к инциденту, а также не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.