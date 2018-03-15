Британия заявила о «неоспоримых доказательствах» вины РФ

Великобритания располагает неоспоримыми доказательствами того, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Россия, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.
«Боюсь, у нас есть неоспоримые доказательства того, что это Россия. Самодовольный, саркастический ответ, который мы услышали от русских, указывает на их основную вину», — сказал он в эфире BBC.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон предоставить все материалы по делу отравления Скрипаля.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Скрипаля.
В свою очередь, в Кремле заявили, что российская сторона не имеет отношения к инциденту, а также не приемлет голословных обвинений и ультиматумов.