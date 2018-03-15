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Русские британцы: «С горя никто не напивается»
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Русские британцы: «С горя никто не напивается» 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Twitter
Живущие в Великобритании россияне прокомментировали BFM «наказание» России за якобы имевшее место отравление шпиона Сергея Скрипаля.
Руководитель юридической фирмы «Гололобов энд партнерс» Дмитрий Гололобов, имеющий британское гражданство, уверен, что ухудшение российско-британских отношений ничем не грозит проживающим в Соединенном Королевстве русским. По его словам, все россияне, с которыми он общался, относятся к происходящему с долей черного юмора, а также не верят в обвинения против России.
«Все понимают, что никакой Путин никого здесь не убивал», — рассказал он.
Между тем бизнесмен Максим Валецкий сообщил радиостанции, что среди россиян бытуют два мнения: одни верят в любые обвинения против России, а другие видят в них лишь заговор.
«Никто чемоданы не пакует, деньги из банков не забирает, недвижимость за бесценок никто не продает, с горя никто не напивается водкой и черпает черную икру ложкой. Продажи черной икры в Петросяне не выросли», — тем не менее подчеркнул он.
Накануне Тереза Мэй во время слушаний в парламенте сообщила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон. Кроме того, Мэй пригрозила России заморозкой ее госактивов при условии, что Великобритании станет известно об их использовании против безопасности страны, а также ужесточением таможенного контроля и контроля за частными самолетами.
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