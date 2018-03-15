Обзор зарубежных СМИ: «Русские боты» вступились за Хакса

ЧМ по футболу в Бразилии популярнее российского

Российский Чемпионат мира по футболу менее популярен, чем бразильский, сообщает O Globo. Местное издание ссылается на данные ФИФА о количестве заявок на покупку билетов. Так, на данный момент таковых на ЧМ-2018 зафиксировано 8,4 миллиона, тогда как на том же этапе заявок на мундиаль в Бразилии было 9,7 миллиона.

«Настоящая украинская мафия»

Бабушки являются настоящей украинской «мафией». Об этом в своей статье для местного издания «Новое время» написал американский бизнесмен Питер Сантенелло, живущий на Украине . По его словам, бабушкам-мафиози 58-72 года, они влиятельны, хорошо организованы и обладают исключительной памятью и интуицией. Они всегда где-то рядом и способны разрушить любую жизнь, если человек придется им не по душе. Так, они знают всех жителей своего дома и всех их друзей, контролируют людей метафизически и могут точно предсказать, продержится ли какой-либо брак или развалится, попадет ли ребенок в беду или будет успешен, когда вырастет.

Отличия Олимпийских и Паралимпийских игр

Корреспондент японской газеты Asahi Shimbun рассказал о том, чем отличались церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года. По его словам, если на Олимпиаде в Пхенчхане россиян официально называли «олимпийскими атлетами из России », то их наименование на Паралимпиаде исключало упоминание страны — «нейтральные паралимпийские спортсмены». Кроме того, во время открытия Олимпийских игр болельщики на трибунах размахивали российскими флагами, которые на Паралимпийских были полностью запрещены.

Вмешательство России в «Звездные войны»

«Война России и США на Украине» Режиссер восьмого эпизода киносаги «Звездные войны» Райан Джонсон заявил, что «русские боты» пытались вмешаться в съемки фильма. Об этом, как сообщает Film School Rejects, он заявил в документальной ленте о создании «Последних джедаев». «Русским ботам» полюбился один из персонажей предыдущего эпизода саги — деспотичный злодей генерал Хакс, рассказал Джонсон. Они не хотели, чтобы Хакс умер в следующем фильме, создали в соцсетях хэштег «Хакс, живи» и «группировались» вокруг него, чтобы создать шумиху.

Россия и США готовятся к войне за контроль над постсоветским пространством, а главное сражение состоится на Украине, считает автор местного издания «Главред».

«Украине от имени коллективного Запада придется помериться с Россией силами», — уверен он.