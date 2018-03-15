Ещё
Обзор зарубежных СМИ: «Русские боты» вступились за Хакса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия готовит ответ Великобритании
Россия готовит ответ Великобритании

Обзор зарубежных СМИ: «Русские боты» вступились за Хакса 

Рамблер 1 час назад
Фото: YouTube

ЧМ по футболу в Бразилии популярнее российского

Российский Чемпионат мира по футболу менее популярен, чем бразильский, сообщает O Globo. Местное издание ссылается на данные ФИФА о количестве заявок на покупку билетов. Так, на данный момент таковых на ЧМ-2018 зафиксировано 8,4 миллиона, тогда как на том же этапе заявок на мундиаль в Бразилии было 9,7 миллиона.

«Настоящая украинская мафия»

Бабушки являются настоящей украинской «мафией». Об этом в своей статье для местного издания «Новое время» написал американский бизнесмен Питер Сантенелло, живущий на Украине. По его словам, бабушкам-мафиози 58-72 года, они влиятельны, хорошо организованы и обладают исключительной памятью и интуицией. Они всегда где-то рядом и способны разрушить любую жизнь, если человек придется им не по душе. Так, они знают всех жителей своего дома и всех их друзей, контролируют людей метафизически и могут точно предсказать, продержится ли какой-либо брак или развалится, попадет ли ребенок в беду или будет успешен, когда вырастет.

Отличия Олимпийских и Паралимпийских игр

Корреспондент японской газеты Asahi Shimbun рассказал о том, чем отличались церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года. По его словам, если на Олимпиаде в Пхенчхане россиян официально называли «олимпийскими атлетами из России», то их наименование на Паралимпиаде исключало упоминание страны — «нейтральные паралимпийские спортсмены». Кроме того, во время открытия Олимпийских игр болельщики на трибунах размахивали российскими флагами, которые на Паралимпийских были полностью запрещены.

Вмешательство России в «Звездные войны»

Режиссер восьмого эпизода киносаги «Звездные войны» Райан Джонсон заявил, что «русские боты» пытались вмешаться в съемки фильма. Об этом, как сообщает Film School Rejects, он заявил в документальной ленте о создании «Последних джедаев». «Русским ботам» полюбился один из персонажей предыдущего эпизода саги — деспотичный злодей генерал Хакс, рассказал Джонсон. Они не хотели, чтобы Хакс умер в следующем фильме, создали в соцсетях хэштег «Хакс, живи» и «группировались» вокруг него, чтобы создать шумиху.

«Война России и США на Украине»

Россия и США готовятся к войне за контроль над постсоветским пространством, а главное сражение состоится на Украине, считает автор местного издания «Главред».
«Украине от имени коллективного Запада придется помериться с Россией силами», — уверен он.
По словам журналиста, спрогнозировать, когда именно начнется война, невозможно, так как на это влияет множество факторов, однако два «условия» обязательно должны быть соблюдены: Украина должна потерять статус транзитера российского газа в Европу, а Белоруссия высказать лояльность к «планам России» расчленить или федерализировать Украину, так как станет одним из направлений «молниеносного удара России».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Крым — это Украина»185
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу1164
Прощание с Табаковым31
«Роскосмос» «отстыкуется» от США80
«Подадим в церковный суд за отпевание Табакова»431
Видео
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
01:19
Мэй дала российским дипломатам неделю
В мире
01:45
Лондон заблокировал заявление СБ ООН по делу Скрипаля
Политика В мире
02:33
Сугробы в Москве вырастут до полуметра
Новости Москвы Общество
01:26
Кошмарное тройное ДТП на КАД в СПб от первого лица
ДТП Общество
12:14
«Роскосмос» «отстыкуется» от США
Наука Наука и техника
01:00
Стас Костюшкин пожаловался на угрозы
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается резкое похолодание
Общество Новости Москвы
00:21
На Рижском направлении отменены электрички
Происшествия
01:32
Москва встала в 7‑балльных пробках
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение