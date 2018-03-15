Макрон демонстративно пренебрег Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался посещать российский стенд на открытии Международного книжного салона в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.

Россия была приглашена на мероприятие как почетный гость. Такое предложение сделал сам Макрон в мае 2017 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным . Однако за несколько часов до прибытия президента Франции на открытие салона Елисейский дворец уведомил, что на российский стенд глава государства не придет.

Во время посещения салона Макрон объяснил свой отказ. «Я решил, учитывая международную повестку, не идти на российское шоу в знак солидарности с нашими британскими друзьями», — заявил он. Президент добавил, что сейчас он намерен «продолжать диалог с интеллектуалами, российскими авторами, российским гражданским обществом, со всеми теми, кто несет в себе силу этого народа, а также иногда с большим мужеством сопротивляется всем бесчинствам режима».

15 марта Макрон официально присоединился к обвинениям Лондона в отношении России по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании . Президент заявил, что в скором времени объявит о мерах в отношении Москвы

В тот же день Великобритания, Франция, Германия США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить Скрипаля. Днем ранее британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Бывшего шпиона и его дочь обнаружили без сознания на улице британского Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и в настоящее время находятся в коме. Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку Скрипаль и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией.

Российское руководство отвергает все обвинения. Москва пообещала ответные меры и мощнейшее давление на Великобританию.