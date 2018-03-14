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Совбез ООН проводит закрытые консультации по делу Скрипаля
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Совбез ООН проводит закрытые консультации по инциденту в Солсбери 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Совбез ООН обсуждает инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в закрытом формате.
Эту встречу инициировала Великобритания, правительство которой заявило, что считает Россию причастной к отравлению.
Заседание должно было проходить в открытом формате, однако, как сообщает РИА Новости, консультации начались за закрытыми дверями.
4 марта в британском Солсбери были найдены без сознания Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие пришло к выводу, что их отравили боевым нервно-паралитическим газом "Новичок".
Британия все это время требует от России объяснений, однако не допускает к расследованию и не делится образцами химического вещества.
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