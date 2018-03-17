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Генпрокурор США уволил «второго человека» в ФБР
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Генпрокурор США уволил высокопоставленного сотрудника ФБР 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил высокопоставленного чиновника ФБР Эндрю Маккейба.
"Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен — в том числе под присягой", — говорится в заявлении главы минюста. По его словам, расследование в отношении экс-сотрудника проводилось управлением генерального инспектора и отделом профессиональной ответственности ФБР.
Об уходе первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба было объявлено в январе. Маккейб намеревался уйти в долгий отпуск до ухода на пенсию 18 марта. СМИ сообщили, что Маккейба могут уволить в пятницу, что лишит его высокой пенсии по выслуге лет.
Пресс-секретарь президента США ранее заявляла, что "хорошо задокументировано", что Маккейба отличало очень проблемное поведение. Республиканцы и лично президент Трамп критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией. Трамп жаловался в Twitter на то, что жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния.
Маккейб не первый сотрудник ФБР, у которого возникли трения с Трампом.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.
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