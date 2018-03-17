Генпрокурор США уволил «второго человека» в ФБР

Генпрокурор США уволил высокопоставленного сотрудника ФБР

"Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен — в том числе под присягой", — говорится в заявлении главы минюста . По его словам, расследование в отношении экс-сотрудника проводилось управлением генерального инспектора и отделом профессиональной ответственности ФБР.

Об уходе первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба было объявлено в январе. Маккейб намеревался уйти в долгий отпуск до ухода на пенсию 18 марта. СМИ сообщили, что Маккейба могут уволить в пятницу, что лишит его высокой пенсии по выслуге лет.

Пресс-секретарь президента США ранее заявляла, что "хорошо задокументировано", что Маккейба отличало очень проблемное поведение. Республиканцы и лично президент Трамп критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией . Трамп жаловался в Twitter на то, что жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния.

Маккейб не первый сотрудник ФБР, у которого возникли трения с Трампом.