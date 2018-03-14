Трамп взял телекомментатора советником по вопросам экономики

Трамп взял телекомментатора советником по экономическим вопросам

Президент США Дональд Трамп выбрал телекомментатора и экономиста-аналитика Ларри Кадлоу на замену Гэри Кону в качестве главного экономического советника Белого дома, сообщает CNBC.

Трамп заявил, что Кадлоу, республиканец, который работал в качестве советника по экономике бывшего президента США Рональда Рейгана в 1980-х годах, а также работал на Уолл-стрит, имеет "очень хороший шанс" занять место Кона.

По данным СМИ, назначение может произойти 15 марта.

Сам Кудлоу уже подтвердил Reuters , что принял предложение Трампа стать главным экономическим советником президента.

Кадлоу, который был неофициальным советником президентской кампании Трампа 2016 года, ранее критиковал решение президента о тарифах на импорт стали и алюминия.