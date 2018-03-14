На Савченко готовятся «повесить» новое дело

Надежду Савченко решили обвинить в подготовке убийства Порошенко

Силовые структуры Украины готовятся обвинить депутата Верховной Рады Надежду Савченко в подготовке террористического акта и покушения на первых лиц государства, который она якобы планировала вместе с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Об этом в среду, 14 марта, сообщает украинское издание Insider.

Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали порталу, что Савченко якобы фигурирует на видео, где обсуждаются вооруженное нападение на Верховную Раду, а также покушения на ключевых чиновников страны.

Утверждается, что этот план обсуждался во время распития спиртных напитков в одном из киевских отелей. Савченко пыталась подговорить военнослужащих на осуществление подобной атаки, а солдаты задокументировали это при дальнейших обсуждениях.

13 марта «Страна.ua» сообщила, что Савченко в ближайшее время могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. По информации издания, в 2017 году она обсуждала с высокопоставленными военными офицерами возможное изменение ситуации в стране. Во время дискуссий «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство коррумпированной властью президента страны Петра Порошенко.

Общался с Савченко и Владимир Рубан, который 8 марта был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса, а после этого был обвинен в подготовке терактов в Киеве и подготовке убийства Порошенко.