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На Савченко готовятся «повесить» новое дело
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Надежду Савченко решили обвинить в подготовке убийства Порошенко 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Liusjenas Kulbis / AP
Силовые структуры Украины готовятся обвинить депутата Верховной Рады Надежду Савченко в подготовке террористического акта и покушения на первых лиц государства, который она якобы планировала вместе с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Об этом в среду, 14 марта, сообщает украинское издание Insider.
Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали порталу, что Савченко якобы фигурирует на видео, где обсуждаются вооруженное нападение на Верховную Раду, а также покушения на ключевых чиновников страны.
Утверждается, что этот план обсуждался во время распития спиртных напитков в одном из киевских отелей. Савченко пыталась подговорить военнослужащих на осуществление подобной атаки, а солдаты задокументировали это при дальнейших обсуждениях.
13 марта «Страна.ua» сообщила, что Савченко в ближайшее время могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. По информации издания, в 2017 году она обсуждала с высокопоставленными военными офицерами возможное изменение ситуации в стране. Во время дискуссий «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство коррумпированной властью президента страны Петра Порошенко.
Общался с Савченко и Владимир Рубан, который 8 марта был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса, а после этого был обвинен в подготовке терактов в Киеве и подготовке убийства Порошенко.
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