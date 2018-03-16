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Британия объяснила отношение к простым россиянам
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Британия объяснила отношение к простым россиянам 

Lenta.ru 21 час назад
Фото: Toby Melville / Reuters
Великобритания не имеет претензий к населению России. Об этом заявил в пятницу, 16 марта, глава британского Форин-офиса Борис Джонсон, передает Reuters.
«Мы ничего не имеем против самих русских. Русофобии из-за происходящего [в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля] не будет», — заявил он. По словам главы МИД, разногласия у Лондона имеются именно с Кремлем.
15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить Скрипаля. Днем ранее британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Бывшего шпиона и его дочь обнаружили без сознания на улице британского Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и в настоящее время находятся в коме. Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку Скрипаль и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией.
Российское руководство отвергает все обвинения. Москва пообещала ответные меры и мощнейшее давление на Великобританию.
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