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Лондон официально обвинил РФ в отравлении Скрипаля
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Лондон официально обвинил Россию в отравлении Скрипаля 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщило агентство Associated Press.
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