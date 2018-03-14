Лондон официально обвинил РФ в отравлении Скрипаля

Лондон официально обвинил Россию в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщило агентство Associated Press.