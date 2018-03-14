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Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ
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Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй во время выступления в парламенте, передает RT.
«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией», — сказала она.
Великобритания отзовет приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить Лондон и не пошлет свою делегацию на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.
При этом Мэй подчеркнула, что Британия не будет полностью разрывать дипотношения с Россией.
«Я всё ещё полагаю, что не в наших государственных национальных интересах прерывать все виды диалога между Россией и Великобританией, но после этого омерзительного акта против нашей страны отношения уже не могут оставаться теми же», — сказала премьер-министр.
>> Мэй дала российским дипломатам неделю
Ранее Тереза Мэй заявила, что Британия вышлет из страны 23 российских дипломата.
 Ещё 9 источников 
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