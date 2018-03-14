Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ

Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй во время выступления в парламенте, передает RT.

«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией», — сказала она.

Великобритания отзовет приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить Лондон и не пошлет свою делегацию на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.

При этом Мэй подчеркнула, что Британия не будет полностью разрывать дипотношения с Россией.

«Я всё ещё полагаю, что не в наших государственных национальных интересах прерывать все виды диалога между Россией и Великобританией, но после этого омерзительного акта против нашей страны отношения уже не могут оставаться теми же», — сказала премьер-министр.

Ранее Тереза Мэй заявила, что Британия вышлет из страны 23 российских дипломата.